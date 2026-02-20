Нижегородская область поднялась на 7 место в рейтинге по качеству жизни Общество

В 2025 году Нижегородская область заняла седьмое место в Национальном рейтинге качества жизни, составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Итоги рейтинга были представлены президенту России Владимиру Путину генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой на заседании наблюдательного совета агентства.

Владимир Путин подчеркнул важность рейтинга как инструмента оценки усилий государства по улучшению качества жизни граждан.

В своем докладе Светлана Чупшева отметила, что методология составления рейтинга была уточнена в 2025 году. Исследование теперь охватывает 12 направлений и 149 показателей (ранее было 10 направлений и 140 показателей). Анализировались такие сферы, как народосбережение, работа и предпринимательство, образование, благосостояние, жилищные условия, благоустройство, транспорт, спорт, культура, здоровье, экология и безопасность.

"Каждый регион стремиться улучшить свои показатели, и это естественно, ведь речь идет о благополучии граждан", — подчеркнула глава АСИ.

По ее словам, по сравнению с прошлогодним рейтингом улучшили свои позиции 41 регион, а индекс качества жизни в среднем по стране вырос на 6,5%.

Нижегородская область показала лучшие результаты по ряду критериев, включая уровень удовлетворенности граждан социальной поддержкой и поддержкой молодых семей, возможностью трудоустроиться и качеством питания в школах. Регион также занял лидирующие позиции по привлекательности для молодежи и продолжительности обучения на протяжении всей жизни.

Светлана Чупшева отметила, что продолжительность обучения на протяжении жизни в России почти в полтора раза выше мирового среднего показателя, а Нижегородская область, наряду с Москвой, Московской областью и Удмуртией, опережает по этому критерию развитые страны Европы и США.

"Наши усилия направлены на создание условий, которые улучшают качество жизни в Нижегородской области. Запущен и работает проект "ОСНОВА". Также мы активно поддерживаем семьи, в том числе многодетные, и создаем возможности для молодежи — от современной инфраструктуры до качественных образовательных программ. Мы работаем над созданием условий, в которых хочется создавать семьи и растить детей", — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородская область активно участвует в реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, таких как "Семья", "Молодежь и дети", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни" и других.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число самых счастливых регионов России.