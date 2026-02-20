Умеренный мороз и снег ждут нижегородцев в праздничные выходные Общество

Фото: Кира Мишина

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидаются снегопады и умеренно морозная погода. По прогнозу сервиса "Яндекс Погода", горожан ждут облачность, осадки и ветер 3-4 м/с.

В субботу, 21 февраля, утром столбики термометров покажут -10 градусов, прогнозируется облачность с прояснениями. Днем потеплеет до -8, пройдет небольшой снег. Вечером температура останется на уровне -8 градусов, осадки сохранятся. Ночью похолодает до -11, ожидается переменная облачность.

В воскресенье, 22 февраля, утром температура опустится до -11 градусов, будет пасмурно. Днем воздух прогреется до -4, небо останется затянутым облаками. К вечеру потеплеет до -2 градусов, начнется снег. В ночные часы ожидается около -3 градусов, осадки продолжатся.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад, пришедший из Москвы, накрыл Нижний Новгород 20 февраля.