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Экономика

Нижегородская область заняла второе место в рейтинге центров "Мой бизнес"

17 апреля 2021 10:13  [87] Экономика
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородская область заняла второе место в рейтинге центров "Мой бизнес". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Исследование провело минэкономразвития РФ по итогам 2020 года. Его результаты были озвучены в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, проходившей в Светлогорске (Калининградская область).

Согласно информации, при оценке были учитены результаты деятельности центров "Мой бизнес" из 84 регионов России.

"У нас есть уникальная практика открытия филиалов центра в районах области – сейчас они работают уже в 31 муниципалитете. Кроме того, в прошлом году, с введением режима повышенной готовности, была организована работа горячей линии "Мой бизнес". Нижегородские предприниматели смогли максимально оперативно получать ответы на вопросы, связанные с федеральными мерами поддержки для пострадавших отраслей, выплатой региональных субсидий и компенсаций, оформлением разрешений на работу", - прокомментировал губернатор Глеб Никитин.

Глава региона также обратил внимание, что за 2020 год через горячую линию "Мой бизнес" и филиалы центра в районах предприниматели получили в общей сложности около 200 тыс. консультаций, что позволило получить им финансовую помощь на сумму более 12,5 млрд рублей.

В частности, учитывалось 12 показателей работы. По данным министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, регион занял лидерские позиции в стране по показателю "Максимальный охват" и "Лучший центр инноваций социальной сферы", а также попал в ТОП-5 по итогам работы в таких направлениях, как "Лучшее пространство для бизнеса", "Лучшая антикризисная поддержка", "Лучшая гарантийная поддержка".

При этом заместитель губернатора Андрей Саносян подчеркнул, что достичь высокой строчки в рейтинге удалось благодаря планомерной работе в правительстве региона и на уровне отдельных муниципалитетов. Он отметил, что поставлена задача не только открыть окна "Мой бизнес" в районе.

"Необходимо обеспечить высокий уровень предоставляемых специалистами услуг. Спасибо муниципалитетам за то, что включились в эту работу. Понимание того, насколько важно вывести поддержку предпринимателей на качественно новый уровень, есть у всех, и регион продолжит развиваться в этом направлении", - уточнил Андрей Саносян.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" был открыт центр "Мой бизнес", который работает по принципу "одного окна". Там предприниматели могут получить информацию из более чем 40 ведомств, а также узнать обо всех возможных мерах поддержки бизнеса. Работают телефон горячей линии: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный); портал Мойбизнес52.рф и чат-бот "Мойбизнес52" в Telegram.

Ранее сообщалось, что нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" реализуется согласно указу президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

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