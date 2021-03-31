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Культура и отдых

Сформирована программа XVI Международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова

17 апреля 2021 17:41  [84] Культура и отдых
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Сформирована программа XVI Международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Фестиваль традиционно пройдёт на сцене Нижегородской государственной академической филармонии имени М.Ростроповича с 21 мая по 3 июня.

"Он станет одним из ярчайших событий в культурной жизни Нижнего Новгорода в юбилейный год. Мы ожидаем более 400 отечественных и зарубежных деятелей искусства, которые выступят на фестивале. Гости приедут из пяти стран: Италии, Германии, Франции, Нидерландов и США", - прокомментировал губернатор Глеб Никитин.

Согласно информации, в рамках фестиваля планируется представить более 15 премьер. В частности, специально создан документальный моноспектакль "Андрей Сахаров. Равновесие на краю". В основу его положены воспоминания самого физика и его современников. В постановке будут задействованы артист театра и кино Евгений Князев и симфонический оркестр Нижегородской филармонии.

В концертах фестиваля также ожидается участие пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, пианиста Бориса Березовского, скрипача Сергея Крылова, виолончелиста Сергея Ролдугина, дирижёра Юрия Башмета и "Солистов Москвы", дирижёра Владимира Юровского, Эдварда Радзинского, а также Российского национального оркестра, Государственного Академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова, Хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова.

На заключительном гала-концерте фестиваля солисты Анна Аглатова (Большой театр) и Дмитрий Корчак (приглашенный солист "Ла Скала", "Ковент Гарден", "Опера Бастий", "Метрополитен-опера") в сопровождении филармонического оркестра исполнят оперную классику.

Предполагается, что зрителями этого масштабного события станут более 10 тыс. нижегородцев, гостей из российских регионов и из-за рубежа.

Глава региона обратил внимание, что в этом году в Нижнем Новгороде в целом запланировано множество премьер и гастролей известных артистов.

"Теодор Курентзис и MusicAeterna, Валерий Гергиев и Мариинка, Театр Фоменко, Театр Наций, Большой театр, Театр Бориса Эйфмана... Все это ждёт жителей и гостей Нижнего в год 800-летия города. Среди юбилейных мероприятий - премьера фильма Тимура Бекмамбетова, эксклюзивные гастроли, фестивали, концерты, open air, выставки Пушкинского музея, Музея Рублева, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, а также премия "Инновация", премия Кандинского и многое другое. Мы все увидим парад звезд", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор выразил уверенность, что столица Приволжья в 2021 году станет центром культуры и искусства России.

Напомним, что в 2021 году XVI Международного фестиваля искусства имени А.Д. Сахарова вошел в событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, а также в программу мероприятий, приуроченных в 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
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