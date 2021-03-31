Два человека погибли при опрокидывании машины в кювет в Первомайске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека погибли при опрокидывании машины в кювет в Первомайске. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 17 апреля в 01:45 на ул.Борискина, 1Б в Первомайске.

44-летний водитель автомобиля Nissan Note не справился с управлением и совершил опрокидывание в левый

кювет по ходу движения.

В результате ДТП погибли водитель и 50-летний пассажир иномарки.

Отмечается, что сам водитель получил множественные переломы - перелом свода черепа и грудной клетки. При транспортировке в больницу он скончался не приходя в сознание.