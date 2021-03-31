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Общество

Дума Дзержинска прокомментировала решение по строительству развязки на трассе М-7 "Волга"

19 апреля 2021 15:43  [94] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дума Дзержинска прокомментировала решение депутатов комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области, которые одобрили строительство многоуровневой развязки на съезде с трассы М7.

Как сообщили в пресс-службе Гордумы Дзержинска, депутаты поддержали инициатора обращений - комитет по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

"В тексте документов выражена обеспокоенность вероятными последствиями недавнего изменения схемы движения на выезде из города в районе трассы М-7", - сообщает пресс-служба. После ликвидации левого поворота из Дзержинска в сторону Москвы, движение осуществляется через левоотгонный поворот на 387-388 км трассы.

"Изменение организации движения транспортных средств ведет к риску повышения аварийности и образования километровых пробок на данном участке автомобильной трассы, поскольку автотранспорту необходимо встраиваться без какого-либо преимущества в идущий в сторону Нижнего Новгорода транспортный поток с разрешенным скоростным режимом 90 км в час, а доехав до разворота, попытаться "влиться" в транспортный поток с аналогичным скоростным режимом в московском направлении", - говориться в обращении.

"Дзержинские депутаты обозначили, что в летний период, когда число автомобилей возрастет, ситуация усугубится", - пояснили в пресс-службе.

Оптимальным решением проблемы, с точки зрения депутатского корпуса, представляется строительство многоуровневой развязки, максимально приближенной к Северному шоссе.

"В обращении мы отметили, что все решения по изменению организации дорожного движения в районе нашего города должны приниматься обязательно при участии местных властей - администрации и депутатов городской думы", – сказал председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов.

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Теги:
Городская дума Дзержинск м7
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