Нижегородские школьники проводят "Уроки здоровья" Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородские школьники проводят "Уроки здоровья". Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, в регионе стартовала акция "Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития". Она реализуется совместно проектом "Здоровое будущее" партии "Единая Россия" и движением "Сделаем вместе!". Правительство Нижегородской области поддержало инициативу.

В рамках акции проходит конкурс "Лидер" среди учащихся школ, которые готовят авторские уроки, проекты и различные мероприятия по теме ЗОЖ.

Стартовый урок акции по теме "Здоровье как главная ценность" состоялся в школе №55 Нижнего Новгорода. В занятии приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, депутаты, представители Роспотребнадзора.

Интерактивный урок для учеников 7-х классов и гостей провела ученица 11-класса Любовь Климова. На уроке участники определяли, какие факторы влияют на состояние здоровья, обсуждали правила рационального питания, режима дня, физической активности, а также учились измерять пульс до и после физкультминутки, проводили химические опыты на определение полезных и вредных веществ в различных продуктах.

Как отметил Геннадий Онищенко, здоровье – это базовая ценность, от которой зависит не только личное благополучие отдельного человека, но успешность всей страны.

"Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни среди молодого поколения. Главная ее задача – заставить школьников задуматься о своем здоровье, определить для себя жизненные принципы, сформировать у них полезные навыки и привычки. А также – вовлекать детей, чтобы они сами стали активными участниками, пропагандистами здорового образа жизни. И из таких лидеров, которые ведут уроки, определяются победители в Нижегородской области, затем по всей России. Победители конкурса на федеральном уровне будут награждены путевками в международный детский лагерь "Артек" в рамках проекта партии "Здоровое будущее". Там ребята будут обмениваться опытом, и определят повестку будущего года – на какие направления программы сохранения и приумножения здоровья нужно сделать акценты в 2022 году", - рассказал депутат Госдумы.

Отметим, что нижегородские школьники не раз становились победителями федерального этапа акции и посещали образовательные смены в "Артеке".

"Сам концепт урока очень важен для детей. Такие погружения в другой формат занятий необходимы, чтобы ребята больше поняли и прочувствовали тему. Я уверена, что после этого урока они придут домой и будут делиться этими знаниями с родителями и друзьями. Однозначно развивать систему подобных уроков надо. Это может быть темой классного часа, в рамках уроков физкультуры, химии и других школьных мероприятий. И очень приятно, что среди главных факторов здоровья ребята назвали занятия спортом. В школе дети учатся 9-11 лет. Это как раз важный период, когда закладываются основные ценности, привычки. Важно в этом возрасте развивать у них стремление к здоровому образу жизни", - сказала региональный министр образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова.

С инициативой о проведении таких занятий на системной основе согласен региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов, который также принял участие в уроке.

"Мы намерены и дальше активно продолжать работу в этом направлении, постараемся вовлечь в акцию наибольшее количество учебных заведений. Уверен, что в каждой школе найдутся активные старшеклассники, для которых эта тема близка, и им будет интересно донести ее до своих друзей, одноклассников, младших учеников. Такие уроки должны проходить на постоянной основе", - отметил координатор партпроекта.

Также в рамках акции и проекта "Открытые тренировки" спортсмены БК "Нижний Новгород" провели для учеников школы №55 мастер-класс по баскетболу.

На данный момент в акции "Здоровый образ жизни – основа национальных целей" в Нижегородской области уже зарегистрировано более 500 школ, и регистрация продолжается.