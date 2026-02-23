Игрок нижегородского "Старта" дисквалифицирован на три матча Спорт

Фото: ХК "Старт"

Защитник хоккейного клуба "Старт" из Нижнего Новгорода Анатолий Голубков получил трехматчевую дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России. Об этом сообщается в соцсетях "Старта".

Такое решение было принято после матча с командой "Родина" из Кирова, который состоялся 21 февраля и завершился победой нижегородцев со счетом 6:3.

Отмечается, что Голубкова наказали за эпизод на 45-й минуте, когда игрок допустил оскорбительные жесты и высказывания в адрес соперника. Наряду с дисквалификацией "Старт" обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК "Старт" завершил регулярный чемпионат, заняв шестое место в турнирной таблице.