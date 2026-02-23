Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
23 февраля 2026 20:15
"Торпедо" в четвертый раз в сезоне проиграло минскому "Динамо"
23 февраля 2026 17:30
"Торпедо-Горький" уступил "Тамбову" 3:4
23 февраля 2026 11:08
Игрок нижегородского "Старта" дисквалифицирован на три матча
22 февраля 2026 10:25
Лыжную базу "Морозко" восстановят в Балахнинском округе в 2026 году
21 февраля 2026 19:48
Нижегородское "Торпедо" отыгралось с 0:2 и победило "Ак Барс" по буллитам
21 февраля 2026 16:16
"Торпедо-Горький" разгромил "Ростов" со счетом 6:2
20 февраля 2026 09:55
В Нижегородской области состоялась церемония открытия Корпоративной спортивной лиги
20 февраля 2026 08:00
Дубль Мельникова принес нижегородской "Чайке" победу над "Реактором"
19 февраля 2026 15:27
Защитник Илья Кирш перешел в "Пари НН" на правах аренды
19 февраля 2026 10:17
"Торпедо-Горький" на выезде обыграл "Динамо СПб" со счетом 5:2
Спорт

"Торпедо" в четвертый раз в сезоне проиграло минскому "Динамо"

23 февраля 2026 20:15 Спорт
Торпедо в четвертый раз в сезоне проиграло минскому Динамо

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз по ходу сезона не смогло обыграть минское "Динамо". Матч с ближайшим соседом по турнирной таблице завершился победой гостей со счетом 4:3.

Перед стартом встречи Егор Виноградов получил награду "Лучший игрок месяца" по итогам января.

Первый период прошел в упорной борьбе с надежной игрой голкиперов. Счет был открыт на 15-й минуте. Максим Летунов отличился вывел хозяев вперед.

Во втором отрезке было заброшено сразу шесть шайб. Сначала "Динамо" реализовало большинство и восстановило равновесие. Однако ответ последовал быстро: Тимур Муханов вновь обеспечил нижегородцам преимущество.

Минчане продолжили давление, сравняли счет, а затем впервые за вечер вышли вперед — 2:3.

Василий Атанасов сумел снова сделать счет равным, но удержать ничью до перерыва хозяевам не удалось. Гости забросили еще одну шайбу и ушли отдыхать при счете 3:4.

В третьем периоде результативность снизилась. "Динамо" сохранило минимальное преимущество, а "Торпедо" не воспользовалось своими возможностями изменить ход встречи.

"Начало матча получилось немного не таким, каким мы его планировали. Первый период хотелось провести более агрессивно и ярко при поддержке домашних трибун. Но, как говорится, как получилось — при этом мы его выиграли. Начиная со второго периода, считаю, что многие моменты, особенно в атаке с нашей стороны, стали значительно лучше. Были хорошие шансы вернуться в игру, однако "Динамо-Минск" свои эпизоды реализовало лучше", — прокомментировал матч главный тренер Алексей Исаков.

Теперь "Торпедо" отправляется на выезд. 27 февраля подопечные Алексея Исакова сыграют против "Северстали".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
23 февраля 2026 17:30
"Торпедо-Горький" уступил "Тамбову" 3:4
23 февраля 2026 11:08
Игрок нижегородского "Старта" дисквалифицирован на три матча
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных