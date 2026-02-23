"Торпедо" в четвертый раз в сезоне проиграло минскому "Динамо"

Фото:
Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз по ходу сезона не смогло обыграть минское "Динамо". Матч с ближайшим соседом по турнирной таблице завершился победой гостей со счетом 4:3.
Перед стартом встречи Егор Виноградов получил награду "Лучший игрок месяца" по итогам января.
Первый период прошел в упорной борьбе с надежной игрой голкиперов. Счет был открыт на 15-й минуте. Максим Летунов отличился вывел хозяев вперед.
Во втором отрезке было заброшено сразу шесть шайб. Сначала "Динамо" реализовало большинство и восстановило равновесие. Однако ответ последовал быстро: Тимур Муханов вновь обеспечил нижегородцам преимущество.
Минчане продолжили давление, сравняли счет, а затем впервые за вечер вышли вперед — 2:3.
Василий Атанасов сумел снова сделать счет равным, но удержать ничью до перерыва хозяевам не удалось. Гости забросили еще одну шайбу и ушли отдыхать при счете 3:4.
В третьем периоде результативность снизилась. "Динамо" сохранило минимальное преимущество, а "Торпедо" не воспользовалось своими возможностями изменить ход встречи.
"Начало матча получилось немного не таким, каким мы его планировали. Первый период хотелось провести более агрессивно и ярко при поддержке домашних трибун. Но, как говорится, как получилось — при этом мы его выиграли. Начиная со второго периода, считаю, что многие моменты, особенно в атаке с нашей стороны, стали значительно лучше. Были хорошие шансы вернуться в игру, однако "Динамо-Минск" свои эпизоды реализовало лучше", — прокомментировал матч главный тренер Алексей Исаков.
Теперь "Торпедо" отправляется на выезд. 27 февраля подопечные Алексея Исакова сыграют против "Северстали".
