Дубль Мельникова принес нижегородской "Чайке" победу над "Реактором" Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" победила "Реактор" в Нижнекамске со счетом 5:3 и одержала вторую победу в Татарстане.

Гости активно начали встречу и уже в первом периоде задали высокий темп, нанеся 33 броска по воротам. На 14-й минуте Ян Мельников реализовал большинство — 0:1.

В начале второго периода Иван Муллеров увеличил преимущество. Позже "Реактор" сократил отставание. Однако "Чайка" быстро восстановила разницу: Мельников оформил дубль, вновь реализовав численное преимущество — 1:3.

В третьем периоде отличился Владислав Мишин. После этого хозяева дважды реализовали большинство, сократив счет до 3:4.

На 43-й минуте тренерский штаб "Чайки" взял тайм-аут. В концовке встречи Александр Яценко установил окончательный счет — 5:3.

Сергей Скворцов записал на свой счет три результативные передачи.

Благодаря победе "Чайка" поднялась на пятое место.

Следующий матч (6+) команда Алексея Подалинского проведет 23 февраля в Астане против "Снежных Барсов".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" разгромил "Динамо СПб".