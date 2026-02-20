Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Спорт

Дубль Мельникова принес нижегородской "Чайке" победу над "Реактором"

20 февраля 2026 08:00 Спорт
Дубль Мельникова принес нижегородской Чайке победу над Реактором

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" победила "Реактор" в Нижнекамске со счетом 5:3 и одержала вторую победу в Татарстане.

Гости активно начали встречу и уже в первом периоде задали высокий темп, нанеся 33 броска по воротам. На 14-й минуте Ян Мельников реализовал большинство — 0:1.

В начале второго периода Иван Муллеров увеличил преимущество. Позже "Реактор" сократил отставание. Однако "Чайка" быстро восстановила разницу: Мельников оформил дубль, вновь реализовав численное преимущество — 1:3.

В третьем периоде отличился Владислав Мишин. После этого хозяева дважды реализовали большинство, сократив счет до 3:4.

На 43-й минуте тренерский штаб "Чайки" взял тайм-аут. В концовке встречи Александр Яценко установил окончательный счет — 5:3.

Сергей Скворцов записал на свой счет три результативные передачи.

Благодаря победе "Чайка" поднялась на пятое место.

Следующий матч (6+) команда Алексея Подалинского проведет 23 февраля в Астане против "Снежных Барсов".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" разгромил "Динамо СПб".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
