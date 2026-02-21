Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Спорт

"Торпедо-Горький" разгромил "Ростов" со счетом 6:2

21 февраля 2026 16:16 Спорт
Торпедо-Горький разгромил Ростов со счетом 6:2

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" крупно обыграл "Ростов" со счетом 6:2. Эта игра ранее была отложена из-за вспышки ротавирусной инфекции в команде.

Нижегородцы вышли вперед уже на второй минуте. Даниил Ильин реализовал момент на отложенном штрафе.  

Через пять минут преимущество гостей увеличил Роман Опалев — 0:2. После этого хозяева приняли решение заменить вратаря, однако переломить ход игры это не помогло.  

На 11-й минуте Кирилл Свищев отправил в ворота ростовчан третью безответную шайбу. До перерыва "Торпедо-Горький" отличился еще раз — гол на свой счет записал Матвей Уткин.  

Второй период также начался удачно для подопечных Дмитрия Космачева. Опалев оформил дубль, сделав счет 0:5. Спустя две минуты "Ростов" сумел сократить отставание, забив в меньшинстве — 1:5. Затем хозяева реализовали формат "5 на 3" и забросили еще одну шайбу в ворота Лоренса Зинаддина.

В заключительном периоде ростовчанам развить успех не удалось. Точку в матче поставил Кирилл Свищев, который на последней минуте оформил дубль и установил окончательный счет — 2:6.  

23 февраля "Торпедо-Горький" проведет второй перенесенный матч. Нижегородцы сыграют против "Тамбова".

Ранее сообщалось, что "Чайка" обыграла "Реактор" со счетом 5:3.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

