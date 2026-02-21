"Торпедо-Горький" разгромил "Ростов" со счетом 6:2

Фото:
"Торпедо-Горький" крупно обыграл "Ростов" со счетом 6:2. Эта игра ранее была отложена из-за вспышки ротавирусной инфекции в команде.
Нижегородцы вышли вперед уже на второй минуте. Даниил Ильин реализовал момент на отложенном штрафе.
Через пять минут преимущество гостей увеличил Роман Опалев — 0:2. После этого хозяева приняли решение заменить вратаря, однако переломить ход игры это не помогло.
На 11-й минуте Кирилл Свищев отправил в ворота ростовчан третью безответную шайбу. До перерыва "Торпедо-Горький" отличился еще раз — гол на свой счет записал Матвей Уткин.
Второй период также начался удачно для подопечных Дмитрия Космачева. Опалев оформил дубль, сделав счет 0:5. Спустя две минуты "Ростов" сумел сократить отставание, забив в меньшинстве — 1:5. Затем хозяева реализовали формат "5 на 3" и забросили еще одну шайбу в ворота Лоренса Зинаддина.
В заключительном периоде ростовчанам развить успех не удалось. Точку в матче поставил Кирилл Свищев, который на последней минуте оформил дубль и установил окончательный счет — 2:6.
23 февраля "Торпедо-Горький" проведет второй перенесенный матч. Нижегородцы сыграют против "Тамбова".
