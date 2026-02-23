"Торпедо-Горький" уступил "Тамбову" 3:4 Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" провёл отложенную гостевую встречу с "Тамбовом" 23 февраля и уступил сопернику со счётом 3:4. Об этом сообщается в социальных сетях нижегородского клуба.

Уже на 13-й минуте Руслан Газизов помог Никите Шавину выйти один на один с вратарём, и "Торпедо" открыло счёт — 1:0. Однако до конца периода хозяева площадки сумели реализовать большинство и сравнять игру, а позже забили ещё дважды, уйдя в отрыв — 3:1.

На 45-й минуте нижегородцы усилиями Артёма Мисникова, воспользовавшись численным преимуществом, сократили разрыв до минимума. Но на 57-й минуте "Тамбов" вновь вышел вперёд. Незадолго до окончания матча "Торпедо" сумело вернуть интригу (отличился Данил Савунов), но изменить итоговый результат уже не удалось.

"Индивидуальные ошибки помешали нам добиться большего результата", — прокомментировал исход поединка главный тренер ХК "Торпедо-Горький" Дмитрий Космачев.

Следующий матч (6+) нижегородская команда сыграет 25 февраля против казанского "Ак Барса".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" крупно выиграл у "Ростова" со счетом 6:2.