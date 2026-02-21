Нижегородское "Торпедо" отыгралось с 0:2 и победило "Ак Барс" по буллитам Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" провело вторую встречу в сезоне с "Ак Барсом" и сумело взять реванш. На своем льду команда уступала в две шайбы, но в концовке сравняла счет и добилась победы — 3:2 по буллитам.

Старт матча прошел в равной борьбе, однако на 14-й минуте гости открыли счет.

Во втором периоде нижегородцы создали немало опасных моментов, но реализовать их не удалось. Этим воспользовались казанцы, которые сумели развить успех и увеличили преимущество до двух шайб.

В третьем периоде хозяева все же сумели распечатать ворота "Ак Барса". Егор Соколов реализовал большинство и сократил отставание — 1:2. Спустя две минуты, уже в равных составах, Максим Летунов сравнял счет — 2:2. Нижегородцы затем выстояли в меньшинстве, и игра перешла в овертайм.

Дополнительная пятиминутка победителя не определила, поэтому судьба встречи решалась в серии буллитов. Решающую шайбу забросил Владимир Ткачев.

После этой победы в активе "Торпедо" 74 очка, команда сохраняет четвертое место в турнирной таблице.

23 февраля нижегородцы проведут заключительный матч (6+) продолжительной домашней серии — соперником станет минское "Динамо".

Ранее в этот день "Торпедо-Горький" разгромно обыграл "Ростов".