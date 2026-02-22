Лыжную базу "Морозко" восстановят в Балахнинском округе в 2026 году Спорт

Фото: Александр Воложанин

Легендарная лыжная база "Морозко" получит новую жизнь в Балахнинском округе в 2026 году. Об этом сообщили в телеграм-канале окружной администрации со ссылкой на главу регионального минспорта Дмитрия Кабайло.

По словам министра, тема возрождения "Морозко" неоднократно поднималась жителями. Заявка администрации Балахнинского округа прошла конкурсный отбор на установку модульных лыжных баз.

"В этом году объект здесь поставим", — заявил Кабайло.

В окружной администрации добавили, что обновленная лыжная база должна стать точкой притяжения для спортсменов и всех, кто предпочитает активный отдых.

