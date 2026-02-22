Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Последние новости рубрики Спорт
22 февраля 2026 10:25
Лыжную базу "Морозко" восстановят в Балахнинском округе в 2026 году
21 февраля 2026 19:48
Нижегородское "Торпедо" отыгралось с 0:2 и победило "Ак Барс" по буллитам
21 февраля 2026 16:16
"Торпедо-Горький" разгромил "Ростов" со счетом 6:2
20 февраля 2026 09:55
В Нижегородской области состоялась церемония открытия Корпоративной спортивной лиги
20 февраля 2026 08:00
Дубль Мельникова принес нижегородской "Чайке" победу над "Реактором"
19 февраля 2026 15:27
Защитник Илья Кирш перешел в "Пари НН" на правах аренды
19 февраля 2026 10:17
"Торпедо-Горький" на выезде обыграл "Динамо СПб" со счетом 5:2
18 февраля 2026 22:50
"Торпедо" вырвало победу у "Шанхайских Драконов" в овертайме и вышло в плей-офф
17 февраля 2026 14:41
Эксклюзив
Строительство ФОКа в Сормове по-прежнему заморожено
17 февраля 2026 12:09
"Торпедо-Горький" уступил "СКА-ВМФ" со счетом 2:3
22 февраля 2026 10:25 Спорт
Лыжную базу Морозко восстановят в Балахнинском округе в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Легендарная лыжная база "Морозко" получит новую жизнь в Балахнинском округе в 2026 году. Об этом сообщили в телеграм-канале окружной администрации со ссылкой на главу регионального минспорта Дмитрия Кабайло.

По словам министра, тема возрождения "Морозко" неоднократно поднималась жителями. Заявка администрации Балахнинского округа прошла конкурсный отбор на установку модульных лыжных баз.

"В этом году объект здесь поставим", — заявил Кабайло.

В окружной администрации добавили, что обновленная лыжная база должна стать точкой притяжения для спортсменов и всех, кто предпочитает активный отдых.

Напомним, что участие в "Лыжне России 2026" в Новинках приняли участие около 10 тысяч человек. Смотрите фоторепортаж на сайте НИА "Нижний Новгород"

Теги:
Балахна Лыжный спорт Спорт
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
