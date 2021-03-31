Более 34 млрд рублей израсходовано на реализацию муниципальных программ в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 34 млрд рублей было направлено на реализацию 24 муниципальных программ в Нижнем Новгороде в 2020 году. Об этом сообщила директор департамента экономического развития администрации города Марина Антипова в ходе заседания комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству 19 апреля 2021 года.

Из них 13,2 млрд рублей - из городского бюджета.

"Итоги оценки эффективности муниципальных программ следующие: в 2020 году из 24 муниципальных программ 19 программ показали высокую эффективность, пять программ – умеренную. Статус "низкоэффективная" и "неэффективная" не получила ни одна программа", – сказала Марина Антипова.

При оценке эффективности учитывалось исполнение финансирования, выполнение мероприятий и достижение показателей целевых индикаторов. По каждой программе был рассчитан интегральный коэффициент.

"Прошлый год, кончено, внес свои коррективы в жизнь каждого из нас, в том числе в реализацию муниципальных программ. Отрадно заметить, что практически все программы выполнены и с высоким процентом исполнения. При этом профильная для нашей постоянной комиссии программа развития МСП получила оценку "умеренная эффективность". В связи с этим необходимо нагнать показатели, которые мы не добрали за прошлый год, но при этом отредактировать программу так, чтобы малый и средний бизнес быстрее отошел от ограничений, вызванных пандемией", – отметил председатель постоянной комиссии Денис Миронов.