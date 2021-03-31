Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 19 по 25 апреля 2021 года Культура и отдых

Выставка Третья идея в Арсенале Фото: с сайта музея

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 19 по 25 апреля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

20 апреля - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

21 апреля - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);

22 апреля - спектакль Кима Брейтбурга "Голубая камея" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

21 апреля - опера Петра Чайковского "Евгений Онегин" (12+);

23 апреля - вечер балета (12+);

24 апреля - музыкальная комедия Гия Канчели "Ханума" (12+);

25 апреля - балет Адана, Дриго, Делиба и Пуни "Корсар" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

20 апреля - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);

21 апреля – спектакль по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваши дома!" – "Верона. Послесловие" (16+);

22 апреля - спектакль по пьесе Дмитрия Мережковского "Павел I" (12+);

23 апреля - спектакль по повести Николая Гоголя "Тарас Бульба" (16+);

24, 25 апреля - спектакль по пьесе Антона Чехова "Три сестры" (12+);

25 апреля - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

23 апреля - спектакль по пьесе Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича "Аленький цветочек" (6+);

24 апреля - спектакль по пьесе Виктора Швембергера "Маша и медведь" (6+);

25 апреля - спектакль по пьесе Элеоноры Анохиной "Гуси-лебеди" (6+).

Детский театр "Вера":

20 апреля - музыкальная сказка по пьесе Елены Кисельковой "Карлик нос" (6+);

23 апреля - спектакль по пьесе Данила Привалова "Прекрасное далеко" (16+);

14 марта - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

24, 25 апреля - мюзикл Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева "Парижские тайны" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

20 апреля – спектакль по пьесе Владимира Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала" (6+);

21 апреля - музыкально-пластический спектакль "Море" (12+);

23 апреля - хореографический концерт "Твое черное сердце" (16+);

24 апреля - спектакль по пьесе Владимира Жеребцова "Подсобное хозяйство" - "Солдатики" (16+);

25 апреля - пластическая пародия "Пойдем в кино?!" (16+);

25 апреля - музыкальная сказка с элементами боевика "Трое в лесу спешат на помощь" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

24 апреля - спектакль по мотивам произведений О.Генри "Без вымысла" (16+);

25 апреля - спектакль по мотивам сказки Шергина "Волшебное кольцо" (6+);

25 апреля - концерт со струнной марионеткой "Нити" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

21 апреля – абонемент №22 "CAMERATA SINFONICA" (6+);

22 апреля – джазовый концерт трио Олега Аккуратова, посвященный Рэю Чарльзу (6+);

24 апреля – абонемент №3 "Оркестр крупным планом" (6+);

25 апреля – концерт учащихся ДМШ и ДШИ Нижнего Новгорода и Нижегородской области (0+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

19 апреля - концерт симфонического оркестра студентов консерватории (художественный руководитель Борис Схиртладзе) (6+);

19 апреля - концерт класса доцента Т.Е. Неровной (фортепиано) (6+);

20 апреля – концерт Никиты Грачева (фортепиано) (6+);

21 апреля - концерт класса профессора Наталии Волковой (концертмейстерское мастерство) (6+);

23 апреля - концерт класса Татьяны Хохловой (сольное пение) (6+);

24 апреля - концерт детского абонемента "Музыкальные прогулки по городам и странам" (6+);

24 апреля – концерт "Вечер премьер" (6+);

25 апреля - концерт выпускников класса доцента Ирины Лежневой (скрипка) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

22 апреля - программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Рассвет космической эры" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом;

23 апреля - программа "Космический адрес Земли" (6+),обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Розетта" (12+);

24 апреля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Волшебница Луна" (6+),программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), программа "Естественный отбор" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

25 апреля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Приключения капельки воды" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Учи созвездия с планетарием" (12+),программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (0+), выставка работ Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (0+), выставка работ Николая Гущина "Хохломское разнотравье" (0+), выставка работ Ангелины Курантовой "Цвет счастья" (0+), выставка работ Николая Бурдастова "Николай Бурдастов. Живопись" (0+), выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" (0+);

Дом Сироткина: выставка скульптора Бориса Черствого "Апология" (0+), обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая";

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).

Запланированные мероприятия: