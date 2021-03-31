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Общество

Движение транспорта на участке ул. Трудовой в Нижнем Новгороде ограничат до июня

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на участке ул. Трудовой в Нижнем Новгороде ограничат до июня. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, это обусловлено ремонтом теплосетей на участке.

Уточняется, что с 06:00 21 апреля до 23:59 5 июня участок ул. Трудовой между домами №3 и №6 будет перекрыт.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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Теги:
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