"Бессмертный полк" в Нижегородской области вновь пройдет в онлайн-формате Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Бессмертный полк" в Нижегородской области вновь пройдет в в онлайн-формате. Об этом сообщает НРО общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Согласно информации, в текущем году, как и в прошлом марш пройдет в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В этом году все герои пройдут в рядах онлайн шествия в один день: планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы 9 Мая, в День Победы, в каждом уголке России граждане смогли увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны и ковавших победу в тылу.

Как отметила руководитель штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Нижегородской области Анна Малиновская, разработчики "Бессмертного полка онлайн" учли все пожелания пользователей в минувшем году и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие, начиная от регистрации в личном кабинете и заканчивая организацией трансляции 9 Мая.

Прием заявок уже начался на сайте, а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Напомним, что 9 мая на Нижневолжской набережной пройдет военный парад.

При этом пока не уточняется, смогут ли посетить парад все желающие. Решение еще не принято и будет зависеть от эпидемиологической обстановки.