Нижегородская промышленность в 2020 году привлекла из федбюджета 27 млрд рублей Бизнес

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Промышленные предприятия Нижегородской области в 2020 году привлекли из федерального бюджета 27 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

"В 2020 году в Нижегородской области ни одно крупное промышленное предприятие не прекратило работу, и, более того, вырос объем инвестиций в основной капитал. Компании продолжают открывать новые и модернизировать действующие производства, при этом активно пользуясь мерами поддержки, как на региональном, так и на федеральном уровне", - пояснил он.

"За минувший год из федерального бюджета нижегородским промышленникам удалось привлечь более 27 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей - из Фонда развития промышленности", - рассказал Андрей Саносян.

Очередной заем ФРП одобрил нижегородскому "Научно-производственному предприятию "Салют" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") на сумму 185 млн рублей по программе "Конверсия". Общий бюджет проекта составит почти 240 млн рублей.

Средства завод планирует вложить в модернизацию производства синтезаторов и приемных модулей сверхвысокочастотного диапазона. Планируется, что обновление оборудования позволит в два раза увеличить общий объем выпуска продукции и почти полностью покрыть 4% дефицита синтезаторов и приемных модулей сверхвысокочастотного диапазона. Синтезаторы и приемные модули Ku-диапазона используются для создания и излучения этих колебаний в пространстве в виде электромагнитных волн. Продукция применяется в радиолокации, радионавигации и телеметрии.