Возобновляется прямое авиасообщение Нижнего Новгорода с Белгородом и Норильском Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

NordStar возобновляет прямое авиасообщение Нижнего Новгорода с Белгородом и Норильском. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Стригино (находится под управлением УК "Аэропорты Регионов").

Первые рейсы по обоим направлениям запланированы на 29 апреля. Сейчас по этим авиамаршрутам можно добраться в указанные города лишь с пересадкой в аэропортах Москвы.

NordStar будет выполнять перелеты в Белгород и Норильск один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров.