Возобновляется прямое авиасообщение Нижнего Новгорода с Белгородом и Норильском

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NordStar возобновляет прямое авиасообщение Нижнего Новгорода с Белгородом и Норильском. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Стригино (находится под управлением УК "Аэропорты Регионов").
Первые рейсы по обоим направлениям запланированы на 29 апреля. Сейчас по этим авиамаршрутам можно добраться в указанные города лишь с пересадкой в аэропортах Москвы.
NordStar будет выполнять перелеты в Белгород и Норильск один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров.
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