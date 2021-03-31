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Нижегородцы вышли в полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

20 апреля 2021 16:37  [84] Общество

Девять жителей Нижегородской области прошли в полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". Об этом сообщают организаторы конкурса.

Организаторами мероприятия выступают АНО "Диалог" и центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений digital-сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства. Заявки на конкурс подали 13,4 тысячи человек со всей страны. По итогам отбора 561 участник получил приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале конкурса.

"В полуфинал приглашены участники из восьми федеральных округов России. Интересно, что примерно треть участников – 161 человек или 28,7 процента – работает не на руководящих должностях. Тот факт, что на рядовых позициях в digital заняты настолько сильные специалисты, говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии", – прокомментировал итоги генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Заместитель генерального директора АНО "Диалог-Регионы" Юлия Аблец поблагодарила всех участников конкурса, отметив их высокие результаты и карьерные перспективы.

"На протяжении всего конкурса нас радует активность участников, подтверждающая востребованность нашей инициативы. Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения. А программа обучения, которую мы для них готовим, поможет им справиться с этими вызовами. С лучшими участниками дистанционного этапа мы встретимся уже в середине мая в Москве", – сказала Юлия Аблец.

"Нижегородский ЦУР помогает органам власти выстроить качественную и оперативную "обратную связь" с жителями. И мы видим, что спрос на специалистов в сфере цифровых коммуникаций, действительно, растет. Поздравляю все нижегородцев, прошедших в финал конкурса. Они показали достойный уровень компетенций. Желаю всем победы!", – добавил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Победители конкурса получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ им. М.В. Ломоносова.

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