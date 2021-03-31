Только слепой не видит, что Навальный и его соратники находятся на содержании иностранных организаций, - Вадим Андрюхин Политика

Только слепой не видит, что Навальный и его соратники находятся на содержании иностранных организаций. Об этом заявил историк, политический обозреватель, главный редактор газеты "Новое дело. Областной выпуск" Вадим Андрюхин в интервью сайту pravda-nn.ru, говоря о массовых призывах выйти на митинги.

Вадим Андрюхин отметил, что для него "лично ничего необычного в поведении сторонников Навального нет". "Он сам и подчинённые ему структуры, вкупе с соратниками, находятся на полном содержании иностранных организаций и даже спецслужб. Поэтому любой их шаг полностью согласован с зарубежными кураторами", - добавил собеседник издания.

"Почему незаконные акции протеста они хотят провести именно 21-го апреля? Да потому что именно в этот день выступит российский президент с Посланием к Федеральному собранию, в котором наверняка будут озвучены важные вещи как для внутренней жизни страны, так и для нашей внешней политики. И это Послание наверняка будут слушать люди в самых разных частях света. А вот этого как раз и не хочется нашим зарубежным недругам, которые сегодня развязали настоящую новую холодную войну против России. И как лучше всего нивелировать эффект от путинского выступления? Акциями протеста в самой России — картинка с этих акций должна показать, что словам российского руководителя грош цена, мол, в сам момент его Послания "россияне выступают против Путина!"... В общем, нужна яркая протестная иллюстрация для телевидения и интернет-ресурсов", - продолжил историк.

"Надо сказать, что западные кураторы не отличаются большими фантазиями в истории с Навальным. Формальный повод для протестов - это якобы пошатнувшееся здоровье Алексея. Но ведь такого рода провокации уже были в недавней истории. Например, "болезнь" украинского политика Юлии Тимошенко. Как известно, эта украинская политическая актриса в своё время "очень сильно заболела", как только при президенте Викторе Януковиче её посадили в тюрьму – за масштабную коррупцию в бытность Юлии Владимировны премьером Украины. Как только она оказалась за решёткой, у неё практически сразу начались "проблемы со спиной", а вскоре даже "отнялись ноги"", - подчеркнул Вадим Андрюхин, отметив при этом, что "весь западный мир вкупе с украинской оппозицией тогда сильно возмущался "бесчеловечностью" Януковича, который запер своего больного политического оппонента "в ГУЛАГ"". "А канцлер Германии Ангела Меркель даже потребовала отпустить Тимошенко на лечение в свою страну. И хотя Тимошенко так и не выпустили за границу, всё же к ней допустили немецких врачей. Они поставили очень мутный диагноз, а Юлия Владимировна "разболелась" так сильно, что даже уселась в инвалидное кресло. И это, понятно, только усилило причитания западных политиков и оппозиционеров, обвинивших тогдашнюю украинскую власть в намерении умышленного убийства Тимошенко (знакомая риторика, не правда ли?)", - заявил политический обозреватель.

Как напомнил эксперт, "её чудесным образом исцелила победа Евромайдана 2014 года". "Победители срочно освободили "узницу совести»", она прикатила на майдан в своей инвалидной коляске, где выступила с очень гневной речью в адрес бежавшего из страны президента Януковича – да так, что людей до слёз пробрало! А потом случилось настоящее чудо – у Юлии Владимировны сразу и спина исцелилась, и ноги зашагали как ни в чём не бывало. Сегодня она вообще щеголяет в самых модных туфлях на очень высоких каблуках, что само по себе ну никак не вяжется с теми болячками, которые ей ранее приписывали. Злые языки при этом уверяют, что из коляски она поднялась сразу после посещения майдан и личной встречи с послом США на Украине Джеффри Пайеттом", - добавил Вадим Андрюхин.

"У меня, в этой связи, возникает закономерный вопрос к тем, кто собирается выйти 21 апреля на улицу — люди добрые, вас что, история с Тимошенко и последующим украинским майданом ничему не научила? Или вы всерьёз верите, что болячки Навального это что-то иное?! Вы разве не видите, что сподвижники из руководства ФБК (*организация включена Минюстом с список иноагентов), как послушные марионетки, готовы сегодня готовы организовать любую провокацию, готовы выполнить любой приказ от зарубежного хозяина, причём даже ценой уголовного преследования протестующих? Как остроумно заметили пользователи соцсетей по этому поводу: "Они ведь в ФБК (*организация включена Минюстом с список иноагентов) очень переживают за Навального! Жена переживает из Германии. Любовница переживает из Британии. Дочь переживает из Америки. Волков, Жданов и Милов переживают из Литвы. Выходи на митинг, хомячок и, если повезёт, они поставят лайк под твитом о твоей судимости"", - сказал политический обозреватель.

"Сейчас говорят о том, что в действиях ФБК (*организация включена Минюстом с список иноагентов) прослеживаются признаки экстремистской деятельности. Возможно, пусть соответствующую оценку дают юристы и правоохранительные органы. Я же вижу в деяниях навальнистов больше провокаторской работы, которая легко распознаётся любым самостоятельно думающим человеком. Так что сегодня стоит определиться, к какой категории себя относить - либо к трезвым, независимым от любого чужого мнения людям, либо к пустым марионеткам, которыми легко вертеть, управлять и без сожаления в случае нужды отправлять на скамью подсудимых. В общем, как поётся в одной песне, каждый свою судьбу выбирает сам", - добавил в заключение Вадим Андрюхин.