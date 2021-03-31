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Общество

Проект "Экостарт 800" запускается в Нижнем Новгороде

21 апреля 2021 09:15  [73] Общество

Проект "Экостарт 800" запускается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы акции.

Согласно информации, он стартует 24 апреля в рамках городских субботников.

"Экостарт 800" — это цикл мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей областного центра. Главная цель — сформировать экологическое мышление и бережное отношение к городскому пространству за счет непосредственного участия жителей в реализации природоохранных мер благоустройства.

В проекте примут участие нижегородцы, правительственные и муниципальные организации и службы (они окажут поддержку развитию проекта со стороны государственных структур региона), общественные экодвижения, компании и организации, осуществляющие свою профессиональную деятельность в экологическом направлении, и бизнес-сообщество.

Первым мероприятием программы "Экостарт 800" станет городской экоквест "800 шагов к чистому городу". Он пройдет в детском парке им. Я.М. Свердлова, парках "Дубки", "Автозаводский", "Светлоярский" и на территории Чернопрудского сквера. В программе мероприятия - квест и награждение победителей, выступление DJ, спортивные тренировки, лекция о раздельном сборе мусора, анимационные программы для детей и барбекю-фудкорт.

Также при поддержке проекта "Экостарт 800" пройдут субботники во "Дворах 800". В 25 дворах в 8 районах города будет организована уборка придомовой территории, посадка растений, сбор и разделение ТКО на переработку, а также образовательно-развлекательные мероприятия.

На протяжении лета в рамках проекта будут проводиться регулярные акции выходного дня по сбору и сортировке ТКО в разных точках города, лектории и мастер-классы.

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Теги:
800летие Экология
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