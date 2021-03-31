Одна из двух пропавших в Шатковском районе девочек найдена погибшей Происшествия

Архивное фото Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Одна из двух пропавших в Шатковском районе девочек найдена погибшей. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный центр "Рысь".

Согласно информации, тело девочки было найдено в пруду. Обстоятельства гибели ребенка уточняются.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что в настоящее время водолазная группа выдвинулась на место происшествия.

Напомним, что две малолетних девочки - Арина Антонова (7 лет) и Александра Блинова (6 лет) 20 апреля ушли гулять из села Кержемок в Шатковском районе и не вернулись домой.

Сейчас продолжаются поиски второй девочки.