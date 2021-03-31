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Одна из двух пропавших в Шатковском районе девочек найдена погибшей. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный центр "Рысь".
Согласно информации, тело девочки было найдено в пруду. Обстоятельства гибели ребенка уточняются.
В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что в настоящее время водолазная группа выдвинулась на место происшествия.
Напомним, что две малолетних девочки - Арина Антонова (7 лет) и Александра Блинова (6 лет) 20 апреля ушли гулять из села Кержемок в Шатковском районе и не вернулись домой.
Сейчас продолжаются поиски второй девочки.
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