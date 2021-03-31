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Общество

Нижегородская канатная дорога не работает из-за сильного ветра

21 апреля 2021 11:09  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работа канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, приостановлена 21 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

Работа фуникулера приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, поясняет автоинформатор этого вида транспорта.

Ранее сообщалось, что в регионе прогнозируется вероятность возникновения ЧС в связи с сильным порывистым ветром до 15-20 метров в секунду.

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Теги:
Канатная дорога Погода
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