Нижегородская канатная дорога не работает из-за сильного ветра

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Работа канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, приостановлена 21 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".
Работа фуникулера приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, поясняет автоинформатор этого вида транспорта.
Ранее сообщалось, что в регионе прогнозируется вероятность возникновения ЧС в связи с сильным порывистым ветром до 15-20 метров в секунду.
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