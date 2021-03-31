Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области Общество

Мещерское озеро Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие часы по области и в самом Нижнем Новгороде ожидаются отдельные порывы юго-восточного ветра до 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня 20 апреля.

Ночью и днем 21 апреля ожидается сохранение ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним также, что синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках.