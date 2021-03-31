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Политика

Строительство школ и больниц может стать основанием для изъятия земельных участков в Нижнем Новгороде

21 апреля 2021 11:20  [4] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство школ, детских садов и больниц может стать основанием для изъятия земельных участков. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре 20 апреля 2021 года.

Как сообщила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, сейчас ведется подготовка законодательной инициативы по внесению изменений в Земельный кодекс России. Предлагается в перечень оснований для изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд добавить строительство объектов образования и медицинской помощи. Собственник в таких случаях не может отказаться от выкупа. 

Ирина Маслова отметила плотную застройку на территории Нижнего Новгорода, в условии которой разместить новые объекты образования и медицины трудно. По ее словам, местным органам власти не всегда удается достигнуть соглашения о выкупе земельных участков. При этом по новым санитарным нормам максимальное расстояние от объектов образования до места жительства детей должно быть от 500 до 800 метров.

"На территории Нижнего Новгорода имеется большое количество утвержденной документации по планировке территорий, где строительство детских дошкольных учреждений и объектов общего образования предусмотрено на территории, не свободной от прав третьих лиц. Формирование таких участков возможно только через изъятие путем выкупа. Земельным кодексом эта процедура для данной категории объектов не предусмотрена. Обеспечение образовательного процесса – это муниципальная обязанность, а инструмента для ее реализации нет", - сказал председатель постоянной комиссии Михаил Иванов.

Он также подчеркнул, что с подобными законодательными инициативами в Государственную Думу выходили несколько регионов, и это говорит о том, что тема актуальна не только для Нижнего Новгорода.

Постоянная комиссия рекомендовала доработать законодательную инициативу с учетом внесения аналогичных изменений и в Градостроительный кодекс РФ. После этого она будет направлена на предварительное рассмотрение в аппарат Законодательного собрания Нижегородской области. 

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Теги:
Городская дума Земля Строительство
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