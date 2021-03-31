Обе пропавшие в Шатковском районе девочки утонули Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Обе пропавшие в Шатковском районе девочки утонули. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Тело одной из девочек было извлечено из пруда этой ночью. Предварительно, смерть ребенка наступила в результате утопления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Позднее в водоеме было обнаружено тело второй девочки.

Ранее сообщалось, что две девочки - Арина Антонова (7 лет) и Александра Блинова (6 лет) 20 апреля ушли гулять из села Кержемок и не вернулись домой. Волонтерами были объявлены их поиск на территории села.

Установлено, что пропавшие девочки были двоюродными сестрами. В тот день одна из них вместе с отцом приехала в гости к другой. Последний раз их видели около 18:00 возле пруда.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").