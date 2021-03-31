инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
21 апреля 2021 16:38  [70] "Рынки позитивно оценили инициативы президента", - банк "Открытие"
21 апреля 2021 13:42  [112] Банк "Открытие" продолжает расширять партнерскую сеть
21 апреля 2021 13:26  [375] Долгострои на пл. Сенной и ул. Славянской в Нижнем Новгороде планируется сдать в IV квартале 2021 года
21 апреля 2021 11:20  [421] Строительство школ и больниц может стать основанием для изъятия земельных участков в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 10:33  [142] Татьяна Нестеренко войдет в правление банка "Открытие"
20 апреля 2021 22:52  [4377] Управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский умер на рабочем месте
20 апреля 2021 19:32  [381] Синдикат из трех банков профинансирует строительство экологичного сталелитейного комплекса в Выксе
20 апреля 2021 17:11  [226] ПИФы УК "Открытие" стали доступны в мобильном приложении банка на Android
20 апреля 2021 15:57  [285] Новое производство автоцистерн для химических и пищевых продуктов создадут в Кстове
20 апреля 2021 15:23  [306] Нижегородские промпредприятия в 2020 году реализовали продукцию на 1,4 трлн рублей
Бизнес

"Рынки позитивно оценили инициативы президента", - банк "Открытие"

21 апреля 2021 16:38  [70] Бизнес

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич прокомментировал реакцию валютного рынка на информацию, озвученную президентом Владимиром Путином в ежегодном послании к Федеральному собранию.

"Валютный рынок оценил сдержанную тональность обращения президента в отношении геополитической ситуации. Российская валюта по отношению к доллару в моменте укрепилась c 77,0 до 76,4 рублей, по отношению к евро – с 92,45 до 91,7 рублей", - рассказал Максим Петроневич.

"Анонсированные меры социальной поддержки населения и расходование части ФНБ на инфраструктурные проекты выступают проинфляционными факторами и увеличивают вероятность более значительного увеличения ставки на предстоящем 23 апреля заседании Банка России", - добавил он.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Мнения Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph