"Рынки позитивно оценили инициативы президента", - банк "Открытие" Бизнес

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич прокомментировал реакцию валютного рынка на информацию, озвученную президентом Владимиром Путином в ежегодном послании к Федеральному собранию.

"Валютный рынок оценил сдержанную тональность обращения президента в отношении геополитической ситуации. Российская валюта по отношению к доллару в моменте укрепилась c 77,0 до 76,4 рублей, по отношению к евро – с 92,45 до 91,7 рублей", - рассказал Максим Петроневич.

"Анонсированные меры социальной поддержки населения и расходование части ФНБ на инфраструктурные проекты выступают проинфляционными факторами и увеличивают вероятность более значительного увеличения ставки на предстоящем 23 апреля заседании Банка России", - добавил он.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.