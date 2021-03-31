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Политика

"Послание Президента – всегда руководство к действию, - Наталья Назарова

21 апреля 2021 17:26  [55] Политика
Наталья Назарова

Наталья Назарова

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова присутствовала на мероприятии, где президент РФ Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию.

"Для всех присутствующих в этом зале, для всех представителей власти, чиновников, общественников, послание президента – всегда руководство к действию. Мы понимаем серьезность задач, программ, которые стоят перед нами. Как и предполагалось, многие пункты из речи Владимира Путина были про ликвидацию последствий кризиса после ковида. Мы должны направить все силы на восстановление социально-экономической жизни страны, уделив особое внимание поддержке регионов и предпринимательскому сообществу", - сказала Наталья Назарова.

"Мне, как члену комитета Государственной Думы по энергетике, было интересно услышать мнение главы государства по развитию отрасли. Мир меняется, меняется климат, и мы, естественно, должны учитывать все факторы и искать новые подходы к развитию энергетики в ближайшие годы. Делать это нужно экологично и без нанесения вреда окружающей среде", - пояснила парламентарий.

Депутат также подчеркнула, что важным направлением для привлечения людей в населенные пункты является газификация, которой Владимир Путин во время послания уделил особое внимание.

"Газ должен быть подведен к границам участков граждан без оплаты с их стороны. Абсолютно согласна с этим тезисом. В рамках своей депутатской деятельности часто для себя отмечала эту проблему. Все так, как сказал президент. Газораспределительная сеть находится в непосредственной близости, а чтобы подключить газ, семье нужно отдать космическую сумму. С подобной историей я сталкивалась, когда помогала подводить газ жителям города Горбатова Павловского района. Здесь еще хочется напомнить, что к 2030 году страна должна быть полностью газифицирована, а предложенные "Единой Россией" идеи позволят обеспечить страну чистой энергией в срок и максимально дешево для самих жителей", - отметила Наталья Назарова.

Депутат добавила, что работы предстоит много и сейчас перед депутатским корпусом стоит задача оперативно подготовить законопроекты, чтобы в самое ближайшее время послание президента было осуществлено.

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Теги:
Владимир Путин Мнения Наталья Назарова
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