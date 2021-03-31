"Дополнительная господдержка поможет молодым семьям и одиноким матерям", - Ольга Щетинина Политика

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина прокомментировала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очередной раз показало, что в приоритете государства - люди, их здоровье, благосостояние и качество жизни. Большая часть выступления была вновь посвящена социальной сфере, поддержке молодых семей, одиноких мам и беременных женщин. Соглашусь, что воспитывать ребенка в одиночку сложно и морально, и материально. Подобных примеров много - не раз помогали обратившимся в депутатский центр жительницам Павловского и Вачского района мамам-одиночкам: кому-то надо было погасить долг за коммуналку, кому-то было финансово сложно купить канцтовары для ребенка-школьника. Дополнительная финансовая поддержка со стороны государства станет хорошим подспорьем таким семьям", - сказала Ольга Щетинина.

"Конечно же, заострила свое внимание и на озвученных президентом предложениях по вопросам развития и поддержки здравоохранения, в том числе обеспечению автомобилями скорой медицинской помощи районных больниц. С такой инициативой к Владимиру Путину обратились наши коллеги-однопартийцы. Проблема, действительно, актуальная, особенно в сельской местности. Автопарк начали обновлять еще в прошлом году. В этом году ждем поступления в районные больницы новых автомобилей. Например, в Павловский район их закупят еще 19, в Вачский – шесть. Дополнительное поступление сделает медицинскую помощь еще оперативнее и позволит полностью обновить парк машин скорой помощи", - продолжила депутат.

"Кроме того, для нас это еще и загрузка производств наших ПАЗа и ГАЗа, а значит - обеспечение рабочими местами нижегородцев. Ведь, помимо скорых, было поддержано предложение "Единой России" выделить и дополнительное финансирование на закупку 16 тысяч школьных автобусов", - рассказала Ольга Щетинина.

"Ну и, безусловно, я рада тому, что Нижний Новгород получит возможность развития метро. Нижегородцы ждут этого давно", - добавила заместитель председателя Законодательного собрания.

"Сейчас в ближайших планах - обсудить поставленные президентом задачи и законодательно обеспечить их выполнение", - подытожила Ольга Щетинина.