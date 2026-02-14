Евгений Люлин добьется рассмотрения предложений студентов Политеха на Совете законодателей ПФО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

13 февраля в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева прошел Парламентский день Законодательного собрания Нижегородской области. В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Евгений Люлин, ректор НГТУ Сергей Дмитриев, депутаты, представители правительства области, преподаватели и студенты вуза, молодые парламентарии, участники программы «Герои. Нижегородская область».

В этот день было подписано соглашение о сотрудничестве между Заксобранием и Политехом. Документ предполагает практическую пользу для обеих сторон: профессора и преподаватели вуза теперь будут подключаться к независимой научной экспертизе законопроектов, а студенты смогут проходить практику в аппарате Законодательного Собрания. Депутаты передадут в университет все контакты профильных комитетов, чтобы сотрудничество с вузом стало максимально эффективным.

Работа Парламентского дня была организована по шести тематическим направлениям.

На секции по транспорту студенты Института транспортных систем представили конкретные разработки: оптимизацию автобусного маршрута №40, виар-тренажер для водителей на основе 3D-модели Окского съезда. Особое внимание участников привлек проект «зеленой волны» – системы адаптивного управления светофорами. Евгений Люлин заявил о необходимости масштабировать этот успешный опыт на всю дорожную сеть региона. Здесь же прозвучало предложение вернуть заочную форму обучения по инженерным специальностям для тех, кто уже работает на производстве, – спикер регионального парламента поручил коллегам детально изучить этот вопрос, чтобы позднее проработать его на Совете законодателей ПФО.

Участники секции по энергосбережению и ЖКХ обсудили цифровизацию учета ресурсов. Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Беспалов на наглядных примерах объяснил студентам, как работают приборы учета и почему капающий кран обходится в 2000 литров воды в год. По итогам дискуссии было решено создать рабочую группу. Она будет содействовать подготовке квалифицированных специалистов для сферы ЖКХ и энергетики области, искать промышленных спонсоров для развития лабораторий НГТУ.

На экономической секции говорили о дефиците инженерных кадров и поддержке стартапов. Студенты презентовали свои разработки: бионический протез руки с нейросетевым управлением и мобильное приложение «Офис Фит» для офисных работников. Участники договорились подготовить новую редакцию закона об инновационной деятельности и запустить региональный инновационный портал, где предприятия смогут размещать запросы на разработки.

За творческие проекты взялись секции, посвященные молодежной политике и цифровым коммуникациям. На первой студенты взялись за разработку концепции фестиваля культуры народов Приволжья, который пройдет в Нижнем Новгороде в Год единства народов России. А будущие «инженеры коммуникаций» за 45 минут сняли и смонтировали полноценный репортаж о Парламентском дне, взяв интервью у депутатов и преподавателей.

На секции по информационной безопасности студенты и эксперты сосредоточились на двух главных вызовах времени: как готовить ИТ-специалистов, чтобы они были на шаг впереди, а не догоняли технологии, и как искусственный интеллект может помогать людям в госуправлении и промышленности. Участники сошлись во мнении, что развитие нейросетей требует и обновления законодательства. Лучшие предложения, сформулированные в ходе дискуссии, планируется заложить в основу будущих областных законов.

«Мы привыкли думать, что законы пишутся где-то далеко, в тиши кабинетов. Но Парламентский день лишний раз доказал: это не так. Самые нужные и жизненные законы рождаются здесь – в аудиториях, в цехах, в дискуссиях с теми, кто работает руками и мыслит свежей головой. Когда студент предлагает не просто идею, а математическую модель, как разгрузить пробку на Белинского или сэкономить ресурсы на котельной, – это дорогого стоит. Мы не хотим, чтобы ребята боялись предлагать. Мы хотим, чтобы они знали: их позовут не просто поговорить, а сядут рядом, откроют проект закона и скажут: «Смотри, твоя идея войдет вот в эту статью». Сотрудничество с Политехом для нас – это возможность услышать инженерную, дерзкую мысль. Именно она сегодня двигает регион вперед», – заявил по итогам встречи председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Для нас крайне важна такая форма взаимодействия, когда целый «депутатский десант» приезжает в университет и погружается в его жизнь. Для университета проведение «Парламентского дня» – это не просто протокольное мероприятие. Это признание того, что голос студенчества имеет реальный вес. Мы видим, как меняется подход к законотворчеству: сегодня инициативы не просто спускаются «сверху», они рождаются здесь – в аудиториях, в дискуссиях, в смелых идеях молодых профессионалов. Это ценно и с теоретической, и с практической точки зрения. С одной стороны, мы получаем экспертный взгляд со стороны, свежую оценку наших процессов. С другой – по итогам совместной работы формируются конкретные рекомендации, которые ложатся в основу реальных решений как для университета, так и для Законодательного Собрания Нижегородской области. И что особенно важно – эти рекомендации не остаются на бумаге, а действительно выполняются. Такой формат – это настоящий мост между образованием и законодательной властью, и мы заинтересованы в его развитии», – поделился ректор НГТУ Сергей Дмитриев.

«Молодёжи сегодня непросто: огромный поток информации, быстрые изменения, высокая конкуренция. И в такой ситуации особенно важен человек рядом – не формальный руководитель, а именно наставник. Тот, кто может подсказать, поддержать, вовремя поправить, поделиться опытом без назиданий. Иногда один разговор с таким человеком экономит годы проб и ошибок. Уверен, что развитие культуры наставничества сегодня – одна из ключевых задач работы с молодежью. Потому что сильные наставники формируют сильные команды, а значит – и сильное будущее», – отметил депутат Государственной думы Артем Кавинов.