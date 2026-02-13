Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Политика

Глеб Никитин вошел в топ-20 самых упоминаемых губернаторов в январе

13 февраля 2026 11:05 Политика
Глеб Никитин вошел в топ-20 самых упоминаемых губернаторов в январе

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в число 20 самых упоминаемых глав регионов России по итогам января 2026 года. Такие данные приведены в исследовании AI-аналитического центра Г.У.Р.У. "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Февраль 2026".

Авторы исследования использовали данные поисковой нейросети, которая анализирует публикации в русскоязычных Telegram-каналах с упоминанием публичных политиков. По итогам обработки всего массива сообщений за январь был сформирован рейтинг упоминаемости руководителей регионов и определены ключевые информационные тренды.

По данным исследования, в первый месяц 2026 года Глеб Никитин получил 7552 упоминания и вошел в топ-20 федерального рейтинга.

Одним из основных трендов января эксперты назвали тему поддержки демографии. В ряде регионов главы субъектов отчитались о положительной динамике, и Нижегородская область была отмечена в этом контексте. В повестке губернатора вопросы демографии занимали заметное место. Глеб Никитин сообщил, что регион превысил годовой прогноз Росстата по числу рождений более чем на 4%.

В конце месяца состоялась рабочая встреча Глеба Никитина с председателем Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она положительно оценила социальную политику региона, отдельно отметив программу повышения демографии "ОСНОВА", назвав ее одной из наиболее системных и продуманных в стране.

Кроме того, губернатор представил Валентине Матвиенко и Патриарх Кирилл выставку "Люди церкви: история одного рода" (0+), открытую в здании Совета Федерации к 80-летию патриарха. Также была презентована экспозиция, посвященная развитию туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Отдельное внимание Telegram-каналы уделили решениям Роспатент, который закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов" и товарный знак "100% настоящая Россия".

Среди значимых шагов региональных властей в январе также отмечено введение дополнительных мер социальной поддержки резервистов "БАРС-НН" и членов их семей. Кроме того, Нижегородская ярмарка получила звание "Площадка года" по итогам Всероссийской премии EFEA Awards.

Персональный Telegram-канал Глеба Никитина по итогам января занял 30-е место в федеральном рейтинге по числу подписчиков. На момент подсчета аудитория аккаунта составила 50 567 человек. В числе федеральных каналов, упоминавших губернатора, исследователи выделили "Раньше всех. Ну почти", ТАСС, "Выпускайте КракенаZ!", "Политджойстик" и The Гращенков.

Напомним, что Глеб Никитин представил стратегию развития цифрового образа Нижегородской области.

Также сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России.

Теги:
Глеб Никитин Рейтинг Социальные сети
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных