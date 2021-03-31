"То, где мы окажемся через год-два, станет "черным лебедем" для всех", – Константин Костин Политика

Константин Костин Фото: с сайта apn-nn.com

"То, где мы окажемся через год-два, станет "черным лебедем" для всех", – заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, оценивая основные положения послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ

Константин Костин обратил внимание на стратегическое видение перспектив мирового развития, предложенное президентом России. "Владимир Путин исходит из того, что мир после пандемии сильно меняется и эти изменения носят необратимый характер", – подчеркивает глава Фонда развития гражданского общества.

"То, где мы окажемся через год, два, три является в какой-то мере "черным лебедем" для всех", - подчеркнул Константин Костин.

В этих обстоятельствах, по его мнению, России вновь необходимо вспомнить об ошибках собственной истории. "У Советского Союза все хорошо было с оружием, он не проиграл гонку вооружений, но он отстал технологически, он не мог обеспечить необходимый уровень нормальной жизни и поэтому оказался в кризисе, который и стал причиной его развала", – заметил он.

"Я думаю, что процессы, которые мы наблюдали в Советском Союзе, в постпандемийное время, мы увидим в очень многих странах и, конечно же, одним из главных достоинств каждого государства будет качество человеческого капитала, уровень развития экономики, уровень конкурентоспособности, наличие тех или иных технологий в самых разных сферах", - отметил в заключение глава Фонда развития гражданского общества.