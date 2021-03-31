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Политика

Около 14,4 тысяч человек приняли участие в незаконных акциях 21 апреля

22 апреля 2021 13:38  [90] Политика

Фото: РИА Новости, Павел Лисицын

Около 14,4 тысяч человек приняли участие в несанкционированных акциях в России 21 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Акции состоялись в 29 городах. Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля.

Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

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