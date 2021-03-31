"Горьковчане внесли свой весомый вклад в приближение победы", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём победы.

По его словам, 9 мая стало священным и дорогим праздник для каждого жителя нашей страны.

"К нему шли свозь свист пуль и грохот взрывающихся снарядов, слезы и боль потерь, смертельную усталость и голод. Он наполнен искренними чувствами гордости, благодарности и глубокого уважения к героическому подвигу наших солдат. Их мужество, отвага, стойкость и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах и будут достойным примером патриотизма и любви к Родине для всех поколений", - говорится в поздравлении.

"Свой весомый вклад в приближение победы внесли наши земляки. Не было ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Свыше восьмисот тысяч горьковчан ушли навстречу смерти во имя спасения родной земли. Женщины и дети круглосуточно трудились для нужд фронта. Каждый третий танк, более половины грузовиков, артиллерийского вооружения, подводных лодок, истребителей и минометов, произведенных в Советском Союзе в годы войны, поступили на фронт из Горького. Учитывая особое значение нашего города в исходе войны, Нижний Новгород в 2020 году абсолютно заслуженно был удостоен почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - отмечается в поздравительной речи.

"Дорогие ветераны, спасибо вам за мирное небо над головой, за возможность жить, трудиться, растить детей в свободной стране. Низкий поклон за подвиг и вечная память павшим в бою", - резюмировал Евгений Люлин