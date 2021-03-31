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Бизнес

"Котировки железной руды с начала апреля выросли на 15%", - аналитика банка "Открытие"

22 апреля 2021 14:26  [58] Бизнес

Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" Даниил Каримов прокомментировал существующие котировки на сталь и ожидания рынка на данную продукцию.

"Котировки растут на фоне высокого спроса на сталь в Китае, игнорируя ограничения производства металла в крупнейшем сталелитейном городе Таньшань, где городские власти пытаются снизить объемы выбросов", - рассказал Даниил Каримов.

"В ожидании снижения производства при сохранении сильного роста спроса участники рынка ожидают увеличения импорта стальной продукции в 2021 году в Китай, что на фоне глобального дефицита мощностей приведет к дальнейшему росту цен на сталь в Азии и мире. Более высокие цены на стальной прокат стимулируют предприятия Китая, не попавшие под ограничения, наращивать загрузку мощностей, компенсируя снижение в городе Таньшань", - продолжил он.

"При этом китайские предприятия стараются выполнить хотя бы минимальные требования экологичности и увеличивают спрос на железорудное сырье высокого качества. Так, стоимость железорудного сырья (ЖРС) с содержанием железа выше Fe 65% уже превысила $200 за тонну, тогда как цена на ЖРС Fe 62% на 22 апреля 2021 года составила $179 за тонну", - пояснил аналитик.

"Участники рынка указывают, что котировки железной руды остаются высокими на фоне отсутствия аналогичных ограничений в других крупных сталелитейных городах, например в городе Ханьдань в Хэбэе, введение которых ранее предполагалось", - рассказал эксперт.

"Важным значимым риском для котировок ЖРС может стать попытка Китая ввести дополнительные меры по ограничению и контролю за ростом цен на железную руду, однако, чтобы этот риск реализовался и оказал давление на цены, правительству КНР необходимо перейти от словесных интервенций к реальным действиям", - подытожил Даниил Каримов.

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Теги:
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