Более 9 тысяч человек примут участие в фестивале "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 9 тысяч человек примут участие в фестивале "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе заседания федерального организационного комитета фестиваля под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Согласно информации, церемония открытия XXIX Всероссийского фестиваля студенческого творчества "Российская студенческая весна" состоится 15 мая.

Событие пройдет с участием более 9 тысяч зрителей и станет первым масштабным шоу в череде праздничных мероприятий, которые запланированы в Нижнем Новгороде в год 800-летия.

В заседании оргкомитета приняли участие представители федеральных и региональных органов власти: заместитель директора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Сергей Антонов, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, председатель Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" Павел Красноруцкий, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и другие.

Как отметил Валерий Фальков, специально для "Студенческой весны" разработана научно-образовательная программа "Весна открытий: наука, технологии, искусство".

"Запланированы лекции и мастер-классы от экспертов, а также выставки научных арт-объектов и другие экспозиции в Фестивальном городке. Новым направлением фестиваля в 2021 году станет "Научный слэм", основная цель которого - популяризация науки среди молодежи и повышение заинтересованности студентов в научно-исследовательской деятельности. Также на площадке фестиваля будет организован российский форум молодых ученых "Молодежь и наука", – сказал глава Минобрнауки.

По словам Глеба Никитина, с точки зрения содержания, организации и технического оснащения фестиваль "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде станет лучшим за последние годы и задаст высокую планку для будущих организаторов.

"Слоган фестиваля выбран очень правильный – "Весна открытий", что перекликается с тематикой объявленного президентом России Владимиром Путиным Года науки и технологий. Глава курирующего фестиваль министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова ранее занимала пост проректора по учебной работе Университета Лобачевского. Ее опыт работы с молодежью обеспечивает необходимую синергию в рамках проведения этого мероприятия. Помимо творческих состязаний, в рамках фестиваля планируется построить Фестивальный городок, который будет доступен для жителей и гостей региона. Можно будет познакомиться с историей Нижнего Новгорода и программой празднования юбилея", – отметил Глеб Никитин.

Губернатор также предложил привлечь студентов-участников фестиваля к обсуждению проектов благоустройства, реализуемых в настоящее время в Нижнем Новгороде.

"Наш город активно развивается и готовится к празднованию 800-летия. В городе реконструируются знаковые общественные пространства, и молодые люди, приехавшие к нам на фестиваль, могли бы принять участие в этом деле. Мы можем организовать публичные дискуссии, экспертные обсуждения, мозговые штурмы, классические субботники и другие мероприятия, в ходе которых молодежь даст свою оценку организации реконструируемых объектов и выступит с предложениями. Такой взгляд со стороны представляет для нас большую ценность", – сказал Глеб Никитин.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, в рамках подготовки и проведения фестиваля предполагается привлечь около 600 волонтеров (порядка 500 волонтеров основных служб и почти 100 волонтеров по программе "Волонтеры 800").

"Церемония открытия фестиваля будет состоять из пяти основных блоков-эпизодов и концерта популярного исполнителя. К написанию авторской музыки привлечён российский музыкант и композитор Антон Беляев, участник отборочного этапа музыкального конкурса "Евровидение-2021". Он будет исполнять авторские композиции с оркестром и двумя студенческими хорами – Университета Лобачевского и Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова", – рассказала Ольга Петрова.

"Студенческая жизнь – это не только творческие конкурсы, но, прежде всего, вхождение в избранную профессию и занятие наукой. Программа этого первого фестивального научного форума продолжительностью два с половиной дня будет включать традиционную сессию молодых нижегородских ученых, студенческие доклады и общение с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, который предложит фестивалю современную научную повестку", – сообщила Ольга Петрова.