инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2021 16:55  [134] Питьевую воду на вокзале и в аэропорту Нижнего Новгорода продавали с нарушениями
22 апреля 2021 15:06  [116] Более 9 тысяч человек примут участие в фестивале "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде
22 апреля 2021 14:33  [96] ЭнергосбыТ Плюс установит 288 узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове
22 апреля 2021 14:01  [147] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области
22 апреля 2021 13:05  [197] Обновленные стационарные валидаторы установили на семи нижегородских маршрутах
22 апреля 2021 12:46  [241] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 22 апреля
22 апреля 2021 12:14  [533] Нижегородцы смогут купить куриные яйца перед Пасхой по ценам от производителя
22 апреля 2021 12:03  [251] Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в нижегородских ТРК "Индиго" и "Фантастика"
22 апреля 2021 11:28  [152] "Теплоэнерго" заменит участок сетей на перекрестке Белинского и Ванеева без отключения потребителей
22 апреля 2021 10:48  [194] "МегаФон" и Нижегородский водоканал установят "умные" счетчики в регионе
Общество

Питьевую воду на вокзале и в аэропорту Нижнего Новгорода продавали с нарушениями

22 апреля 2021 16:55  [134] Общество

Фото: С сайта atesmaket.com.tr

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Питьевую воду на железнодорожном вокзале и в аэропорту Нижнего Новгорода продавали с нарушениями. Об этом сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре.

Нарушения выявлены в ходе проверки предприятий торговли, которые арендуют торговые площади на вокзале и в аэропорту.

В ходе проверки установлено, что ИП Милецкой А.Н. продавал питьевую бутилированную воду "Серафимов дар" с истекшим сроком годности.

Также на вокзале в торговой точке, принадлежащей ИП Кулагиной И.С., продавец не имела профессиональной, гигиенической подготовки и аттестации. То есть у продавца отсутствовала отметка в медицинской книжке.

При проверке аэропорта установлено, что питьевую воду "Artesian Agva", которая предназначалась авиапассажирам и членам экипажей самолетов, хранили с нарушением температурного режима.

Аналогичные нарушения выявлены в ресторане аэропорта (ООО "Росинтер Ресторантс") и в торговой точке ИП Алексеев Н.П.

Продавцам внесены представления об устранении выявленных нарушений. В отношении указанных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (ст. 6.3 КоАП РФ).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph