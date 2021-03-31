Питьевую воду на вокзале и в аэропорту Нижнего Новгорода продавали с нарушениями Общество

Фото: С сайта atesmaket.com.tr

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Питьевую воду на железнодорожном вокзале и в аэропорту Нижнего Новгорода продавали с нарушениями. Об этом сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре.

Нарушения выявлены в ходе проверки предприятий торговли, которые арендуют торговые площади на вокзале и в аэропорту.

В ходе проверки установлено, что ИП Милецкой А.Н. продавал питьевую бутилированную воду "Серафимов дар" с истекшим сроком годности.

Также на вокзале в торговой точке, принадлежащей ИП Кулагиной И.С., продавец не имела профессиональной, гигиенической подготовки и аттестации. То есть у продавца отсутствовала отметка в медицинской книжке.

При проверке аэропорта установлено, что питьевую воду "Artesian Agva", которая предназначалась авиапассажирам и членам экипажей самолетов, хранили с нарушением температурного режима.

Аналогичные нарушения выявлены в ресторане аэропорта (ООО "Росинтер Ресторантс") и в торговой точке ИП Алексеев Н.П.

Продавцам внесены представления об устранении выявленных нарушений. В отношении указанных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (ст. 6.3 КоАП РФ).