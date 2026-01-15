Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Синоптики: февраль в Нижегородской области будет теплее обычного

15 января 2026 09:40 Общество
Синоптики: февраль в Нижегородской области будет теплее обычного

В феврале 2026 года в Нижегородской области ожидается более мягкая (по сравнению с климатической нормой) погода. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте ГО ЧС со ссылкой на Гидрометцентр России, температура воздуха будет на один градус выше среднестатистических значений.

Средняя температура в регионе в последний месяц зимы составит от -6 до -9 градусов. Для сравнения, многолетняя норма, рассчитанная на основе данных за 1991-2020 годы, составляет от -7 до -10 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют увеличение количества осадков. Предполагается, что их объем превысит стандартные показатели, которые обычно находятся в пределах 25-40 миллиметров.

По информации сервиса "Яндекс Погода", основанной на усредненных данных за последние 10 лет, февраль в Нижнем Новгороде будет преимущественно облачным. Прогнозируются снегопады и пасмурная погода. Днем воздух в среднем будет прогреваться до -1… -8 градусов, а ночью опускаться до -7… -14 градусов. Наиболее холодная погода ожидается в начале месяца.

Ранее сообщалось, что Крещенские морозы придут в Нижний Новгород в конце недели.

Ранее сообщалось, что Крещенские морозы придут в Нижний Новгород в конце недели.

Теги:
Погода Прогноз
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных