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Экономика

Банк "Открытие" прогнозирует рост ключевой ставки на 50 б.п.

22 апреля 2021 18:02  [1] Экономика

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич прокомментировал ожидания по решению совета директоров Центробанка, который 23 апреля рассмотрит вопрос о ключевой ставке.

"На предстоящем заседании совета директоров Банка России ожидается увеличение ключевой ставки, которое по прогнозам аналитиков составит от 25 до 50 б.п. При этом вариант более агрессивного изменения ставки на 50 б.п. до 5,0% весьма вероятен. Основные причины этого: сохранение высоких темпов потребительской инфляции и роста цен производителей, усиление действия проинфляционных факторов с момента предыдущего заседания Банка России, а также сформировавшиеся рыночные ожидания более высокого роста уровня ставок", - сказал Максим Петроневич.

"Несмотря на то, что наблюдаемое продолжение быстрого ускорения роста цен производителей во многом связано с динамикой нефтяных цен, динамика цен в наиболее близких в розничному рынку отраслях остается выше уровня 10% г/г. Так, динамика цен в обрабатывающей промышленности в марте составила 11,5% г/г, не изменившись с показателями на конец февраля. В то же время рост цен в пищевой промышленности ускорился с 14,2% в феврале до 15,8% г/г в марте", - пояснил он.

"Рост потребительских цен также не дает много поводов для оптимизма. Несмотря на замедление роста цен в марте по сравнению с февралем с 0,78% до 0,66% м/м, рост базовых цен со снятой сезонностью наоборот ускорился с 0,6% до 0,75% м/м. Основная причина замедления состоит в том, что в марте началась в целом ожидаемая понижательная коррекция уровня цен на плодоовощную продукцию – пусть и несколько преждевременно по сравнению с устоявшимся периодом начала данного процесса в мае-июне. Но при этом рост продовольственных товаров, включаемых в базовую инфляцию, с устранением сезонности наоборот ускорился с 0,7% м/м до 1% м/м, а годовые темпы возросли с 5,7% г/г в феврале до 6,2% г/г по итогам марта. Оперативная недельная статистика также свидетельствует о сохранении высоких текущих темпов инфляции около 0,2% в неделю", - продолжил аналитик.

"Основным фактором продолжающегося ускорения роста цен в пищевом секторе остается динамика валютного курса. По сравнению с предыдущим заседанием курс рубля ослаб на 3-4,4% по отношению к доллару, евро и юаню из-за усиления геополитической напряженности и введения санкций, а также снижения котировок российских долговых инструментов, в том числе из-за анонсированного ужесточения политики Банка России", - отметил эксперт.

"При этом с начала апреля возобновился рост мировых долларовых цен на продовольствие: рост индекса мировых цен на такие товары как пшеница, сахар, масло, рис, кофе и другие, взвешенный по весам, приближенным к используемым Росстатом для расчета ИПЦ, с начала апреля составил более 6% и достиг максимальных значений с 2014 года. Динамика мировых цен наряду со слабым рублем и анонсированными В.В.Путиным 21 апреля программами господдержки населения и экономики являются новыми проинфляционными факторами и выступают в пользу более решительного увеличения ставки Банком России", - прогнозирует Максим Петроневич.

"На финансовом рынке также сформировались рыночные ожидания увеличения ключевой ставки на 50 б.п. до 5%, что в целом соответствуют ранее озвученным намерениям Банка России перейти из режима мягкой в режим нейтральной денежно-кредитной политики, которой соответствует уровень ключевой ставки от 5% до 6%. Изменение ключевой ставки всего на 25 б.п. в этих условиях может дать рынкам "обратный" сигнал, что Банк России не спешит с переходом к нейтральной политике в текущих макроэкономических условиях", - подытожил аналитик.

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Теги:
Банки Открытие ЦБ РФ
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