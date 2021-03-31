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Политика

"Власть постепенно вырабатывает методику работы с протестами", - Александр Прудник

22 апреля 2021 18:17  [79] Политика

Социолог Александр Прудник прокомментировал несанкционированные акции.

"В новостях по поводу вчерашних митингов в поддержку Алексея Навального удивляет не то, что они собрали гораздо меньшее число участников, чем это было еще зимой, а то, что на них вообще кто-то пришел. Навальный и его проект постепенно выходят из фокуса общественного внимания, поэтому мобилизовывать сторонников предлагаемой в рамках этого проекта политической повестки становится все трудней", - сказал Александр Прудник.

"Другое дело, когда мобилизация происходит вокруг какой-то общественно значимой идеи, цели или ценности – тогда к акциям могут подключиться и граждане, которые к самому Навальному равнодушны, но хотят выразить свое отношение к определенным недостаткам, которые имеются в российском государстве", - добавил он.

"В связи с этим можно вспомнить отношение жителей страны к «раннему» Ельцину в начале 90-х годов, когда он еще не был у власти, но являлся достаточно ярким оппозиционным политиком. Его сторонники могли организовать масштабные политические акции в поддержку тех или иных политических требований, но разумно воздерживались от проведения мероприятий в поддержку лично Ельцина, отлично понимая, что таким образом они никого мобилизовать не сумеют", - считает социолог.

"Поэтому совершенно понятно, что на призыв поддержать Навального вышло так мало людей – это именно сторонники его как лидера. Если бы на повестку были вынесены общественно значимые проблемы, вокруг этого ядра могли собраться и те, кто равнодушно или даже отрицательно относится собственно к находящемуся в заключении оппозиционеру. Дальнейшие попытки штаба Навального организовывать митинги в поддержку этого политика приведут к дальнейшему снижению численности таких акций и вытеснению этой темы на периферию общественного сознания", - прогнозирует эксперт.

"Между тем, число задержанных правоохранительными структурами в этот раз в намного меньше, чем на предыдущих подобных мероприятиях. Власть постепенно вырабатывает методику работы с протестами. Там, где участники митингов вели себя достаточно вменяемо, все прошло спокойно, не оказав никакого воздействия на общественное сознание", - подытожил Александр Прудник.

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