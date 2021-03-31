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Бизнес

Банк "Открытие" стал победителем премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS

23 апреля 2021 12:37  [73] Бизнес

Банк "Открытие" победил в номинации "Командный лидер клиентского сервиса" самой престижной профессиональной премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS. Об этом сообщает пресс-служба банка.

СХ WORLD AWARDS - самая большая (более 200 номинантов), известная и признанная участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта.

За победу в номинации "Командный лидер клиентского сервиса" боролись 10 номинантов из разных сфер бизнеса – крупные российские банки, промышленные предприятия, компании мобильной связи.

Банк "Открытие" представлял управляющий директор блока клиентского сервиса Павел Митин. Профессиональное жюри высоко оценило работу банка "Открытие" по управлению качеством сервиса в сети, присудив ему победу.

Каждый год премия СХ WORLD AWARDS определяет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 21 апреля в отеле "Ренессанс Москва Монарх".

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Теги:
Банки Награждение Открытие
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