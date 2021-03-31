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Экономика

"Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 0,5 пунктов", - Максим Петроневич

23 апреля 2021 15:04  [44] Экономика

"Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 0,5 пунктов", - заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич, комментируя повышение ставки.

"Повышение ключевой ставки до уровня 5,0% во многом продиктовано наблюдаемым сохранением высоких темпов потребительской инфляции и роста цен производителей, а также усилением действия проинфляционных факторов с момента предыдущего заседания Банка России. Прогноз инфляции на конец 2021 г. был повышен Банком России до 4,7-5,2%, что означает лишь умеренное ее замедление по отношению к ожидаемому значению на конец апреля, которое может составить около 5,5%-5,6% г/г", - сказал он.

По его словам, Банк России отметил восстановление экономической активности, оставив при этом без изменения свои ожидания относительно темпов экономического роста: в диапазоне 3,0-4,0% в 2021 г., 2,5-3,5% в 2022 г., 2,0-3,0% в 2023 г. Следует отметить, что оценка Банка России остается стабильной на фоне ухудшения ожиданий по росту экономики в 2021 г.: МЭР снизил свою оценку с 3,3% до 2,9%, консенсус Reuters – с 3,3% до 3,1%.

"Среднесрочный прогноз ключевой ставки не был опубликован в пресс-релизе. Однако учитывая высокие ожидания регулятора по темпам экономического роста, динамики внутреннего и внешнего спроса, можно ожидать, что в прогноз будет заложено увеличение ключевой ставки до уровней, соответствующих верхней половине нейтрального диапазона, т.е. 5,5-6% к концу года. В этом случае среднегодовое значение ключевой ставки составит около 5% – в точности, как и в 2020 году", - добавил эксперт.

"Курс доллара к рублю практически не отреагировал на решение Банка России повысить ставку, сохранившись на уровне около 74,9 спустя 15 минут после публикации решения ЦБ РФ. Доходности 3-х летних ОФЗ отреагировали снижением на 3 б.п. – в рамках волатильности. Годовые свопы к ключевой выросли на 14 б.п., до 5,82% отражая ожидания дальнейшего роста ключевой ставки. Индекс Мосбиржи после решения Банка России не изменился", - резюмировал он.

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