Суд оштрафовал нижегородцев, принимавших участие в несанкционированных митингах 21 апреля Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода 22 апреля оштрафовал шестерых местных жителей, которые участвовали в несанкционированных митингах 21 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В пресс-службе пояснили, что участие в несанкционированном митинге является нарушением ч. 2 ст. 20.2 Кодекса РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Сумма штрафов составила от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.