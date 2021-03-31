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Общество

Мемориальные доски в память о Евгении Бушмине и Александре Скворцове установят в Нижнем Новгороде

23 апреля 2021 17:15  [92] Общество
Евгений Бушмин

Евгений Бушмин

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мемориальные доски в память о вице-спикере Совета Федерации России Евгении Бушмине и хоккеисте "Торпедо" Александре Скворцове планируется установить в Нижнем Новгороде. За это проголосовали депутаты комиссии по местному самоуправлению Гордумы в ходе заседания 23 апреля 2021 года.

Для увековечения памяти Евгения Бушмина в комитет обратились российские сенаторы Николай Журавлев, Мухарбий Ульбашев, Владимир Лебедев, Александр Вайнберг.

Напомним, Евгений Бушмин ушел из жизни 6 октября 2019 года. 

Мемориальную доску предлагается установить на фасаде здания Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Лобачевского, где ранее учился политический деятель. Его научной сферой являлись автоматизированные системы управления. Евгений Бушмин имел степень кандидата экономических наук.

С инициативой установки памятного знака Александру Скворцову вышел депутат Гордумы Нижнего Новгорода Владимир Амельченко. 

(Александр Скворцов, с сайта ХК "Торпедо")

Александр Скворцов ушел из жизни 4 февраля 2020 года.

Мемориальную доску предлагается установить на фасаде дома №12 по улице Семашко. 

СПРАВКА:

Евгений Викторович Бушмин - политический и государственный деятель. В 2001 году был назначен представителем Нижегородской области в Совете Федерации. Занимал этот пост до 2019 года. С декабря 2001 года по апрель 2013 года был председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, с апреля 2013 года — заместителем председателя СФ. Также являлся заместителем министра финансов России, депутатом Государственной думы, первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и советником губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. 

Вел научную деятельность в НИИ прикладной математики и кибернетики при Горьковском госуниверситете, являлся заведующим кафедрой "Налоги и налогообложение" Российского экономического университета им. Плеханова. 

Руководил биржей "Нижний Новгород", занимал пост председателя попечительского совета чекового инвестиционного фонда "Нижегородская ярмарка", являлся председателем Конфедерации предпринимателей Нижегородской области.

Александр Викентьевич Скворцов - заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель кубка Канады. С 1973 года выступал за команду мастеров "Торпедо", с 1989 года - за клуб "Кэрпет" в городе Оулу (Финляндия). Занимался тренерской работой как в России (хабаровский хоккейный клуб "Амур", нижегородское "Торпедо", хоккейный клуб "Саров"), так и за рубежом.

С 2013 года Александр Скворцов являлся советником президента ХК "Торпедо". С 2014 года - членом Клуба "Легенды хоккея".

Включен в Зал Славы отечественного хоккея.

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Теги:
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