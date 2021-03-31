Нижегородские предприятия отметят за вклад в развитие региона Бизнес

Конкурс "Нижегородская марка качества – 2021" пополнился новой номинацией - "За вклад в социальное развитие Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новая номинация введена в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Жюри оценит деятельность предприятий и организаций – участников конкурса с точки зрения их участия в социально-экономическом развитии региона.

"Многие нижегородские предприятия активно участвуют в развитии территорий, на которых осуществляют деятельность. Конечно, мы всячески поддерживаем подобные инициативы. Ответственный, в том числе с социальной точки зрения, подход к ведению бизнеса вносит огромный вклад в повышение качества жизни нижегородцев", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, среди основных направлений такой деятельности – благоустройство территорий и открытие новых зон отдыха, организация различенных культурно-массовых и спортивных мероприятий, социальная помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается.

"Участие бизнеса в жизни городов, поселков и других населенных пунктов – это тоже своего рода "марка качества", и предприятия, которые работают в этом направлении, достойны отдельного внимания. Особенно это важно в год 800-летия Нижнего Новгорода, так как в проектах празднования юбилея принимают активное участие и крупные предприятия, и представители малого и среднего бизнеса", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, конкурс "Нижегородская марка качества" утвержден правительством Нижегородской области в 2019 году. Цель – поддержка высокой репутации производителей Нижегородской области, выявление высококачественных товаров и услуг. Победители получают право маркировать свою продукцию логотипом конкурса, который будет служить для потребителей символом качественных товаров и услуг.

"Комиссия конкурса оценивает продукцию или услуги по целому спектру критериев, в том числе учитывается наличие подтверждения соответствия установленным требованиям, уровень качества в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами, безопасность, социальная значимость, потребительская оценка и т.д. На сегодня для участия в конкурсе "Нижегородская марка качества – 2021" подано заявок на 46 видов продукции и услуг", - рассказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Сбор заявок на участие в конкурсе продлится до 1 июня 2021 года. По итогам до 1 августа будут выбраны победители в следующих номинациях:

- "Продовольственные товары";

- "Промышленные товары для населения";

- "Продукция производственно-технического назначения";

- "Изделия народных и художественных промыслов";

- "Услуги для населения";

- "Услуги производственно-технического назначения";

- "За вклад в социальное развитие Нижегородской области".

Участие в конкурсе "Нижегородская марка качества - 2021" дает возможность принять участие в федеральном конкурсе "100 лучших товаров России — 2021".

Подробная информация о конкурсе – на сайте Нижегородского ЦСМ.