Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что о субботнике 24 апреля было известно еще в начале месяца. Тогда сообщалось, что Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику.

Сегодня пресс-служба администрации города сообщила, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам с предложением принять участие в общегородском субботнике.

"24 апреля в Нижнем Новгороде пройдет общегородской субботник. В нем примут участие все сотрудники городской и районных администраций, предприятий и организаций города. Подрядные организации, естественно, не останавливают свою работу", - сказал Юрий Шалабаев.

"Приглашаю всех нижегородцев, кто желает, присоединиться к субботнику, и помочь очистить город. Нижегородцы смогут прибрать придомовые территории, где управляющие компании обеспечат их всем необходимым инвентарем", - добавил он.