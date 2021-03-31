инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
26 апреля 2021 11:56  [93] Банк "Открытие" снизил ставки по программам льготной ипотеки
26 апреля 2021 11:23  [86] Банк "Открытие": российская валюта может войти в диапазон 74 – 73 рубля за доллар
23 апреля 2021 19:44  [461] Нижегородский земельный совет одобрил 16 заявок на выделение участков для инвестпроектов
23 апреля 2021 19:27  [999] Проект спортивной деревни в Володарске получил одобрение
23 апреля 2021 17:44  [270] Нижегородские предприятия отметят за вклад в развитие региона
23 апреля 2021 13:14  [351] "Ростелеком" представил нижегородским краеведам издание "Неизведанное Поволжье 3.0"
23 апреля 2021 12:37  [267] Банк "Открытие" стал победителем премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS
23 апреля 2021 11:38  [265] Банк "Открытие": котировки меди на максимуме за 10 лет
23 апреля 2021 09:52  [294] Чистая прибыль банка "Открытие" за I квартал 2021 года выросла до 26 млрд рублей
23 апреля 2021 08:47  [333] Новые назначения в департаменте инвестиционного бизнеса банка "Открытие"
Бизнес

Банк "Открытие" снизил ставки по программам льготной ипотеки

26 апреля 2021 11:56  [93] Бизнес

Банк "Открытие" снизил ставки по программам льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь клиенты банка "Открытие" могут оформить кредит в рамках программы "Ипотека с господдержкой" по ставке 5,59% годовых, ставка по программе "Дальневосточная ипотека" составляет 1% годовых.

"Ипотека с господдержкой" предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и 6 млн рублей для остальных регионов России.

Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита – 30 лет. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Согласно условиям программы "Дальневосточная ипотека" льготный кредит доступен на покупку жилья в новостройке или уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО. Максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%, срок кредитования — до 20 лет. Стать заемщиком по программе могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.

В пресс-службе напомнили, что клиенты банка "Открытие", у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, могут воспользоваться программой "Семейная ипотека" и получить кредит по ставке от 4,65% годовых.

В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн рублей. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% с учетом материнского капитала.

"Мы рады предложить своим клиентам одни из самых выгодных на рынке условий кредитования в рамках программ с господдержкой, пользующихся сейчас большим спросом. Благодаря нашим новым ставкам, скорости рассмотрения заявки и заключения сделки еще больше семей смогут осуществить мечту о новом жилье", - прокомментировала вице-президент банка "Открытие" Нина Крючкова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph