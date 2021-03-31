Банковские счета 25 тысяч жителей Дзержинска и Кстова арестованы за долги за отопление Общество

Фото: пресс-служба компании

Банковские счета 25 тысяч жителей Дзержинска и Кстова арестованы за долги за отопление и горячую воду. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, в отношении жителей этих городов вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности. Официальные письма в адрес всех кредитных организаций с требованием наложить арест на счета неплательщиков направлены "ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуг.

На основании исполнительного документа банки проводят проверку на возможность удерживать денежные средства и несут ответственность за блокировку счета и списание с него средств. При этом арестованы могут быть все счета, включая кредитные.

Разблокировать банковскую карту или счет должник сможет, только оплатив всю сумму долга, которая включает в себя пени за просрочку платежа и госпошлину по исполнительному документу.

"В интересах клиентов мы стремимся решить вопрос без обращения в суд. Наши специалисты проводят досудебную работу с должниками за отопление и горячую воду, убеждая их оперативно оплатить задолженность. Если данные меры не приносят должного результата, то мы вынуждены направить документы в суд", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.